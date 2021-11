Dallas zadnje tri sezone ni izgubil proti Clevelandu, tokrat pa predvsem v drugem polčasu ni imel pravega odgovora na razpoložene gostujoče strelce. Ti so iz igre metali 56-odstotno, od tega 53-odstotno za tri točke. Tudi pod košema pa so imeli razpoloženega Jarretta Allena, ki je dosegel 28 točk in pobral še 14 skokov. S 24 točkami se je izkazal tudi Lauri Markkanen, skupaj pa je kar šest košarkarjev konjenikov doseglo dvomestno število točk.

Pri Dallasu je znova prednjačil Dončić z 38. trojnim dvojčkom kariere ter drugim v sezoni. Ustavil se je pri 25 točkah ter v dobrih 33 minutah na parketu dodal še po deset skokov ter podaj, a zgrešil vse štiri proste mete. Iz igre je zadel devet od 21 metov, posebej razpoložen pa je bil z razdalje, saj je zadel sedem od 11 metov za tri točke.

Dončićev osebni rekord je osem trojk, kar mu je v ligi NBA uspelo dvakrat. Pri metu z razdalje so ponoči zatajili predvsem njegovi soigralci, ki so zadeli vsega štiri trojke in zanje porabili 28 poskusov.

»Več kot očitno je bil Allen ključ do njihove zmage. Celotna ekipa Clevelanda je odigrala odlično, sami pa se moramo naučiti brzdati živce. Tudi igro v obrambi moramo izboljšati,« je bil po tekmi jasen 22-letni Ljubljančan.

Dallas bo naslednjo tekmo odigral v noči na četrtek proti New Orleans Pelicans, ki so doslej zabeležili šest zmag na 23 tekmah, ponoči pa so presenetljivo ugnali Los Angeles Clippers s 123:104 po zaslugi kar 39 točk in 15 skokih Jonasa Valančiunasa. Dallas je trenutno pri razmerju 10-9 in ohranja četrto mesto zahodne konference, čeprav je izgubil pet od zadnjih šestih tekem.