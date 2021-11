V New Yorku so v ponedeljek izbrali 12 članov porote za sojenje sodelavki pokojnega Epsteina in začeli z uvodnimi nastopi tožilstva ter obrambe. Maxwellova naj bi novačila mladoletnice za spolne zlorabe s strani Epsteina in njegovih bogatih in vplivnih prijateljev.

Obtožnica temelji na izjavah štirih žensk, ki jih je Epstein spolno zlorabljal od leta 1994 do leta 2004. Ena od njih je bila stara 14 let. Maxwellova naj bi jim med drugim urejala potovanja med Epsteinovo hišo na Manhattnu, posestvom na Floridi, stanovanjem v Londonu, v Novi Mehiki, Parizu in posestvom na Deviških otokih.

Maxwellowo so obtožili julija 2020 in aretirali na njenem posestvu v New Hampshiru.

»Poleg je bila od začetka. Skupaj z Epsteinom sta zmamila žrtve z obljubami o svetli prihodnosti in jih potem spolno izkoriščala. Vpletena je bila v vsako podrobnost Epsteinovega življenja. Tudi ko nista bila več romantično navezana, sta ostala najboljša prijatelja,« je dejala tožilka.

Maxwellova je po tožilkinih besedah žrtvam dajala občutek varnosti, jih vodila na nakupovalne izlete, spraševala o družinah, šolah in prijateljih. S tem naj bi spolno zlorabo normalizirala.

Odvetnica Bobbi Sternheim pa je dejala, da je Maxwellova grešni kozel za moškega, ki se je grdo obnašal, tako kot da so bile že številne ženske.

»Ona ni Jeffrey Epstein. Ni taka kot on ali katerikoli drugi vpliven moški, ki zlorablja ženske. Epstein je pregovorni slon v sobi. Ni viden, ampak zavzema celotno sodno dvorano,« je dejala odvetnica.

Privoščila si je tudi domnevne žrtve Epsteinovih zlorab, ki bodo pričale na procesu. Dejala je, da so dobile milijone dolarjev iz sklada, ki je bil ustanovljen po Epsteinovi smrti. »Pričale bodo na podlagi četrt stoletja starih spominov, pod vplivom odvetnikov, ki so jih vodili do denarja iz Epsteinovega sklada,« je še dejala odvetnica.