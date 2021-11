Posebno preizkušnjo na tem področju bodo kmalu prinesli prihajajoči predpraznični nakupi in številne akcijske ponudbe pred zaključkom leta. O tem, kakšne izkušnje ima na tem področju tudi sicer in kako je pripravljena na prihodnje dni Pošta Slovenije, ki že pozna vse naše domove, smo povprašali Boštjana Perneka, direktorja divizije.

Spletna trgovina oziroma prodaja se razvija z neverjetno hitrostjo. Pojav koronavirusa in izrednih razmer, v katerih je svet dejansko obstal, pa je ta trend le še dodatno okrepil. Dobesedno čez noč so spletni nakupi zamenjali tudi vsakdanje nakupe osnovnih dobrin. Proces preoblikovanja nakupnega vedenja se je tako začel in se vsak dan prilagaja negativnim zunanjim dejavnikom. Skozi izredno spremenjene razmere smo se čez noč morali prilagoditi tudi izvajalci dostave. V zadnjem obdobju tako tudi pri Pošti Slovenije beležimo porast števila paketov, predvsem paketov »B2C«, kar je posledica številnih nakupov v spletnih trgovinah. Te so se v zadnjih letih prilagodile kupcem predvsem z velikim številom kategorij izdelkov, fizični obisk trgovin sploh ni več nujen, pri tem pa je nakupna izkušnja prek spleta postala enostavna za uporabo predvsem iz praktičnega vidika. Tega se zaveda tudi vedno več prodajalcev in zaradi tega je vzpostavitev spletne prodaje postala nujnost današnjega poslovanja.

Glede na podatke IPC (International Post Corporation) je bila v letu 2020, ki ga je zaznamovala pandemija covida-19, na evropskem paketnem trgu presežena meja 10 milijard paketov v segmentu »B2C«, saj je bila rast bistveno višja kot v preteklih letih. Rast količin se nadaljuje tudi v letu 2021, do leta 2025 pa se načrtuje, da bodo v Evropski uniji in Veliki Britaniji količine narastle na 20 milijard paketov. Epidemija je torej rast na paketnem trgu pospešila za obdobje štirih do šestih let, saj bodo količine, ki so bile pred epidemijo napovedane za leto 2029, dosežene že v letu 2023. Podobne stopnje rasti, kot so zaznane v evropskih državah, veljajo tudi za Slovenijo.

Drži. Globalnim spremembam na trgu prenosa poštnih pošiljk, ki pomenijo upad klasičnih pisemskih pošiljk in porast prenosa paketnih pošiljk, sledimo tudi v Pošti Slovenije, čemur pa ne prilagajamo le organizacije dela, temveč izvajamo tudi druge prilagoditve, zaposlujemo dodatne delavce, veliko vlagamo v infrastrukturo in tudi v opremo, med katero izstopata najsodobnejši paketni usmerjevalnik in nabava dodatnih vozil, pri kateri pa se zavedamo tudi pomena ekologije, saj v dostavo intenzivno uvajamo tudi lahke tri- in štirikolesnike na električni pogon.

Ob povečanem spletnem nakupovanju tudi spletni trgovci prepoznavajo Pošto Slovenije kot zanesljivega partnerja pri distribuciji blaga na domove kupcev. Pri Pošti Slovenije se zavedamo, da je zagotavljanje nemotenega pretoka blaga in informacij naše osnovno poslanstvo, zato prilagajamo in širimo svoje kapacitete. Glede na rast spletnih nakupov se redno obnavlja in širi vozni park, širijo se kapacitete za predelavo in usmerjanje pošiljk, zaposluje pa se tudi dodatne kadre za delo v dostavi in v manipulaciji s pošiljkami. V letošnjem letu smo tako odprli dve novi logistični pošti, v Murski Soboti in na Ptuju, v kratkem pa je predvidena še ena v Krškem.

Potrošniki smo v zadnjem letu postali vedno bolj zahtevni kupci. Poleg tekstila in elektronike prek spleta vse več kupujemo tudi osnovne življenjske dobrine. Spletno nakupovanje je v zadnjem letu, ko je pandemija popolnoma spremenila tudi naše nakupovalne navade, postalo ena najbolj priljubljenih spletnih aktivnosti. Vsebina poštnih pošiljk je zaupna, zato podrobnega vpogleda v njihovo vsebino nimamo. V notranjem prometu naši sodelavci na okencih preverjajo le, ali gre za korespondenco ali blago (z namenom izbire prave vrste storitve), blagovne pošiljke, ki so namenjene v tujino, pa morajo spremljati tudi ustrezni dokumenti. In sicer je treba izpolniti mednarodni poštni obrazec – Carinsko izjavo CN 23, ki je na voljo tudi v elektronski obliki. Z elektronsko izdelavo carinske izjave lahko postopke sprejema pošiljk na poštnih okencih pospešite. Kot že navedeno – vpogleda v vsebino pošiljk nimamo, poznamo le pošiljatelja, naslovnika, maso in velikost pošiljke. Informacijo o občutljivosti vsebine dobimo od pošiljatelja ob oddaji pošiljke, saj je treba ob oddaji pošiljk z občutljivo vsebino izbrati storitev »pazljivejše ravnanje«.

Od 1. julija 2021 ne velja več oprostitev plačila DDV za uvoz blaga majhne vrednosti do 22 evrov, kar pomeni, da je treba za te pošiljke po 1. juliju 2021 izvesti uvozne carinske postopke ter obračunati morebiten DDV. Pošiljke do vrednosti 150 evrov pa so še vedno oproščene plačila carine. Z vidika kupca oziroma nakupa se postopkovno ne bo nič spremenilo, razen da bo treba tudi za te pošiljke plačati DDV in storitve carinskega posredovanja. Uporabniki lahko te postopke izvedejo prek portala Uvoz, o čemer so obveščeni prek elektronske pošte, prek sporočila SMS, če Pošta Slovenije ne razpolaga s podatkom o elektronskem naslovu ali telefonski številki, pa s pisnim sporočilom. Na ta način uporabniki tudi sami vplivajo na pohitritev postopka in proces dostave. Predvidena je tudi možnost, da bodo spletni trgovci ob prodaji prek spleta že obračunali DDV in ga ustrezno odvedli naslovnim državam. Obračunan bo po stopnji, ki velja v državi kupca. Če trgovci te možnosti ne bodo uporabili, bo uvozni DDV prejemniku pošiljke zaračunal in državi odvedel carinski deklarant (poštni operater, kurirski servis ali carinski zastopnik).

Pošiljke z darili, brezplačnim blagom, namenjenim izključno osebni uporabi, ki jih ena fizična oseba pošilja drugi fizični osebi, so do vrednosti 45 evrov še vedno oproščene plačila carinskih dajatev. Vseeno pa je zanje treba opraviti carinske postopke in poravnati storitev carinskega posredovanja.

Glede na to, da kupec v primeru spletnega nakupovanja nima neposrednega stika s prodajalcem in blaga pred nakupom ne more preveriti, je pomembno, da se nakupe izvede v spletnih trgovinah, ki jih kupec pozna in jim lahko zaupa. Za nakup v spletnih trgovinah, v katerih kupec nakupuje prvič in jih ne pozna, svetujemo, da preveri, ali ima prodajalec ime in kontaktne podatke objavljene na spletni strani, prav tako pa preveri registracijo domene in obliko imena spletne strani URL, ki se naj začne s https in ne samo s http. Na spletni strani naj kupec preveri tudi znake zaupanja. Ti kupcu povedo, da spletni prodajalec sledi pravilom znotraj sistema znakov zaupanja. Dodatno preveritev se izvede na način, da kupec s klikom na znak preveri, ali je spletni prodajalec dejansko nosilec znaka zaupanja. Vedno naj kupec prebere tudi splošne pogoje, pogoje dostave, določila glede odstopa od pogodbe in vračila blaga. Kupcem svetujemo, da uporabijo le varna plačilna sredstva, med katere spadajo kreditne kartice, pri čemer naj bo plačilo izvedeno prek šifriranega prenosa, predplačilne kartice ali spletnega plačilnega sistema, kot je na primer paypal. Ker so navedeni načini plačevanja nakupov varni in enostavni, kupcem svetujemo, da ne uporabljajo plačila blaga ob dostavi pošiljke. Spletno plačilo prav tako pohitri postopek dostave oziroma vročitve pošiljke, ob tem pa še zmanjšuje verjetnost širjenja okužbe v obdobju pandemije.

Raziskave kažejo, da je v spletni prodaji zelo pomemben dejavnik nakupa prav dostava. Dostava je namreč edini fizični stik kupca s spletnim trgovcem, ki vpliva tudi na nakupno izkušnjo v spletni trgovini, prav tako pa igrata pomembni vlogi za kupca tudi zanesljivost in hitrost dostave. Način dostave in ustrezno obveščanje sta ključ do uspeha in vračanja kupcev v spletno trgovino. Pri spletnem nakupu je ključno, da kupec trgovcu zaupa mobilno številko ali elektronski naslov, saj ga lahko le na ta način obvestimo o nameravani dostavi in prevzemu paketa, kupec pa lahko nato izbere način dostave, ki mu najbolj ustreza, pa naj bo to domač naslov, kak drug naslov, paketomat, paketnik, bencinski servis, pošta ali drugo dogovorjeno mesto, lahko pa izbere celo želen datum dostave. Vse navedeno lahko kupec izvede prek aplikacije Moja dostava – moja izbira.

Kljub naraščajoči uporabi teh možnosti pa ostaja dostava na dom še zmeraj najbolj priljubljena. Po naših raziskavah (IPC, 2020) ta izbira dosega 75 odstotkov vseh želenih dostav. A skupen cilj, ki ga zasledujejo tako trgovci kot kupci in tudi mi, je hitrost in možnost prevzema. Pošta Slovenije omogoča prevzem paketov na več kot 1100 prevzemnih mestih. Naša mreža dostavnih možnosti zajema kar 487 pošt, 24 PS Paketomatov, 256 bencinskih servisov ter več kot 400 paketnikov Direct4me, nameščenih ob poštnih poslovalnicah, že več kot 200 paketnikov pa je na voljo na dodatnih lokacijah po državi.

Za mesto dostave svetujemo, da kupci, ki želijo diskreten, brezkontakten in 24/7 prevzem, izberejo enega od 24 PS Paketomatov, ki so v 15 krajih po Sloveniji. Postopek dostave v PS Paketomat je izredno enostaven. Pošiljko oziroma nakup lahko naslovite naravnost na PS Paketomat, in sicer tako, da ob spletnem nakupu za mesto dostave izberete paketomat v vaši bližini oziroma naslovite na primer: Janez Vzorec (041 123 123), PS Paketomat, Partizanska 54 (lokacija paketomata), 2702 Maribor.

Če spletni trgovec ne ponuja možnosti dostave v PS Paketomat, si to zagotovite sami tako, da mora biti za dostavo izbrana Pošta Slovenije, za svoj naslov vpišite lokacijo izbranega paketomata, napišite svojo mobilno številko in tako prevzamete pošiljko. Pomembno: obvezno je treba dodati mobilno številko – zaradi obveščanja! Pošiljko lahko preusmerite v PS Paketomat tudi, ko je ta že na poti. Ko je pošiljka sprejeta v mrežo Pošte Slovenije, prejmete s SMS ali elektronskim sporočilom povezavo do spletne aplikacije Moja dostava – moja izbira, kjer za način dostave izberete: dostava v PS Paketomat.

Vračila so postala čisto običajen del spletnega nakupovanja. Žal se včasih pri spletnih nakupih zgodi, da izdelek ni takšen, kot smo pričakovali. Če to omogoča trgovec, lahko blago vrnete brezplačno. V takem primeru na paket enostavno nalepite izpolnjeno paketno spremnico za vračilo, ki ste jo prejeli od spletnega trgovca, oziroma jo izpolnite na spletu (natisnete in nalepite na paket) ali na pošti ali na bencinskem servisu. Za hitrejšo oddajo paketa, če tega ni predložil že spletni trgovec sam, izpolnite tudi potrdilo o oddaji pošiljke, ki ga priložite ob vračilu. Paket lahko vrnete na kateri koli med 487 poštami in na več kot 210 bencinskih servisih Petrol po vsej Sloveniji.

Še enkrat nasveti! Spletne nakupe torej plačajte po predračunu ali s plačilnimi karticami. Izogibajte se plačevanju po povzetju. Izberite brezstičen način dostave v PS Paketomat, tako da ob spletnem nakupu za mesto dostave izberete paketomat v svoji bližini. Sledite svoji pošiljki na vsakem koraku prek povezave Sledenje pošiljk (posta.si) – https://sledenje.posta.si. Če vas v času dostave ne bo na naslovu, ki ste ga izbrali za dostavo, vam svetujemo, da izkoristite prednosti storitve Moja dostava – moja izbira.