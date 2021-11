»Nisem še videl hujšega požara,« razmere na Plemljevi ulici v Šentvidu štiri ure po izbruhu ognja, ko ta še vedno silovito gori, opisuje Dnevnikov fotograf z več kot dvema desetletjema izkušenj. »Razmere so zelo zahtevne,« pa pravijo gasilci. Na kraju so enote Gasilske brigade Ljubljana in več okoliških prostovoljnih društev. Okoli sedme ure zjutraj jim je uspelo zamejiti požar in preprečiti njegovo širjenje po celi stavbi in na pisarne. Skladiščni materiali sicer gorijo še naprej. Prav z njih, palet, naloženih ob objektu, so se ognjeni zublji sprva odplazili v stavbo. Štiri ure po izbruhu požara je širjenje požara preprečeno, so sporočili gasilci, se pa v zrak še vedno dviga močan, temen dim. Z ognjem se še vedno bori 150 gasilcev.

»Ne odpirajte oken« Ker gre za večji požar, se je dim razširil na širše območje. »Okoliške prebivalce prosimo, naj ostanejo v zaprtih stanovanjih in naj ne odpirajo oken. Prosimo jih, naj ne ovirajo dela intervencijskih služb in naj se po nepotrebnem ne zadržujejo v bližini požara,« pa okoliške prebivalce prosijo s Policijske uprave Ljubljana. Državni ekološki laboratorij na kraju požara meri vplive na okolje. »Zaznali so povečanje trdih delcev v zraku, kar je produkt gorenja, drugih strupenih snovi pa zaenkrat niso izmerili,« še navajajo v GB Ljubljana.