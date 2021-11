Tonin hiti z vojaškimi nakupi. Kaj pa transparentnost?

Matej Tonin želi do konca mandata podpisati pogodbe za vse vojaške investicije, predvidene do leta 2026. Najpomembnejša naročila iz 780-milijonskega nakupovalnega vozička bodo izvedena po sistemu vlada vladi. Opozicija ima pomisleke glede transparentnosti, cene in upravičenosti nakupov.