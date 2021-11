Messi ima tako po novem v zbirki sedem nagrad zlata žoga (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021), na drugem mestu ostaja Portugalec Cristiano Ronaldo, letos v glasovanju šesti, s petimi (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Za zmagovalcem Messijem, ki je v letu 2021 igral za Barceloni in PSG, je na drugem mestu glasovanja ostal drugi favorit za letošnje priznanje, Poljak Robert Lewandowski (Bayern München), tretji je bil Italijan Jorginho (Chelsea).

Do desetega mesta pa so se zvrstili še Francoz Karim Benzema (Real Madrid), njegov rojak Ngolo Kante (Chelsea), Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United), Egipčan Mohamed Salah (Liverpool), Belgijec Kevin de Bruyne (Manchester City), Francoz Kylian Mbappe (PSG) in Italijan Gianluigi Donnaruma (PSG).

V ženski konkurenci, kjer so nagrado podelili tretjič, je zmagala nogometašica Barcelone Alexia Putellas. Kot najboljša igralka svoje ekipe je letos osvojila ligo prvakinj, na mestu najboljše oziroma dobitnice nagrade pa je nasledila Norvežanko Ado Hegerberg, ki je zmagala leta 2018 ob prvi podelitvi, ter legendarno ameriško igralko Megan Rapinoe (2019).

Za njo so se tokrat zvrstile rojakinja Jennifer Hermoso (Barcelona), Avstralka Sam Kerr (Chelsea), Nizozemska Vivianne Miedema (Arsenal), njena rojakinja Lieke Martens (Barcelona), Kanadčanka Christine Sinclair (Portland Storms), danka Pernille Harder (Chelsea), Kanadčanki Ashley Elizabeth Lawrence (PSG) in Jessie Fleming (Chelsea) ter Angležinja Fran Kirby (Chelsea).

Novo nagrado kopa za najboljšega mladega nogometaša do 23 let je dobil Pedri (Barcelona), nagrado za najboljšega strelca Lewandowski, nagrado jašin za najboljšega vratarja pa so podelili Donnarumi. V tej konkurenci je bil drugi Senegalec Edouard Mendy (Chelsea), tretji pa Slovenec Jan Oblak (Atletico Madrid), deseti pa nekdanji slovenski reprezentant, član Interja Samir Handanović.