Konec preteklega tedna smo tako bili opozorjeni, da razvoj pandemije še naprej ostaja eno od ključnih kratko- do srednjeročnih tveganj na kapitalskih trgih. Dokler ne bomo imeli popolnih informacij glede značilnosti novega seva, bomo priča višji negotovosti na kapitalskih trgih. Razmere na delniških trgih so sicer zdaj take, da so ti na račun višje likvidnosti bolj občutljivi tako na pozitivne kot na negativne informacije. Če se bo izkazalo, da je novi sev obvladljiv ali celo nenevaren, lahko pričakujemo, da so bo apetit po tveganju pri vlagateljih hitro povrnil, v nasprotnem primeru pa nam je prejšnji petek pokazal, da smo lahko zdaj priča hujšim nenadnim padcem ob objavi slabših novic. Skratka, če se bo virus izkazal za obvladljivega, lahko, kar zadeva delniške trge v bližnji prihodnosti, ostanemo zelo pozitivno naravnani. Eno od tveganj, ki jih novi sev predstavlja, je, da če se izkaže za težje obvladljivega in se ob tem razširi na Kitajsko, lahko kitajske oblasti ponovno začnejo zapirati svoja pristanišča, kar bi spet negativno vplivalo na globalne dobavne verige. To bi lahko povzročilo nov val podražitev.

Vseeno pa kljub rastočim cenam in kljub pojavljajočim se novim virusnim različicam delniški trgi oziroma delnice še vedno ostajajo zanimiv naložbeni razred za prihodnje leto. Centralne banke bodo obrestne mere višale zgolj postopno. Priča smo visokim javnim in zasebnim naložbam, predvsem v ZDA, kar bo pozitivno vplivalo na globalno povpraševanje. Ameriška ekonomija zaznava najvišjo rast plač in rast povpraševanja po delovni sili v zadnjih nekaj desetletjih. To pa po covidnih stimulacijah še dodatno krepko zvišuje prihranke ameriških gospodinjstev. Med pozitivne dejavnike moramo uvrstiti tudi računalništvo v oblaku, ki je skupaj s trgoma električnih avtomobilov in robotike še naprej visoko rastoči in donosen trg. Ob tem moramo vedeti, da delniški trgi niso več tako zelo »precenjeni«, kakor so še nedavno bili, saj so se dobički podjetij povrnili v polnem zamahu. Na primer: medtem ko je še proti koncu prvega letošnjega četrtletja kazalnik P/E za osrednji nemški delniški indeks DAX znašal 50 (na začetku letošnjega leta skoraj 70), ta za DAX zdaj znaša 15, kar je primerljivo z Daxovim odčitkom P/E večine leta 2018. Skratka, kar zadeva delniške trge, lahko tudi za naslednje leto ostanemo oprezno optimistični.