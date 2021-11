Programski svet RTV Slovenija je včeraj kljub protestom delavcev TV Slovenija in civilne družbe potrdil programsko-produkcijski načrt za leto 2022 (v nadaljevanju načrt). Vodstvo namerava z njim ukiniti več oddaj in temeljito spremeniti programsko shemo. Predlagani načrt je bil sprejet s sedemnajstimi glasovi za, dvema več, kot jih je bilo treba zbrati za potrditev. Del, ki se nanaša na informativni program Televizije, bo sicer uveljavljen s tremi meseci zamika. V tem času naj bi se vodstvo javnega zavoda pogovorilo z novinarji in programskimi delavci, kako bodo spremembe uveljavljene v praksi. Spričo hudega razkola, ki ga je načrt vnesel v kolektiv, je programski svet vodstvu naložil, naj »pred uvedbo programskih sprememb v informativnem programu v največji možni meri komunicira in uskladi s programskimi in produkcijskimi delavci, ki bodo ustvarjali nove programske vsebine«.

Zadovoljni direktor

»V vodstvu se zahvaljujemo za izkazano podporo svetnikov, hkrati pa se zavedamo velike odgovornosti, ki jo prinaša potrditev programsko-produkcijskega načrta za prihodnje leto,« je po potrditvi načrta sporočil generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough. »Dokument je nastajal z mislijo, da našim gledalcem, poslušalcem in bralcem v prihodnjem letu ponudimo čim bolj bogato, kakovostno ter gledljivo, poslušano in brano programsko vsebino. Nekatere vsebine se bodo zato prihodnje leto nadgradile, modernizirale, druge pa umaknile, da bi omogočile prostor novim oddajam. Vse v upanju, da bomo zadostili našemu javnemu poslanstvu in zadovoljstvu našega občinstva.«

Kot smo poročali, vodstvo spremembe, ki korenito posegajo v ustaljeni program, uvaja z argumentom, da je treba okrepiti gledanost javne televizije. »Informativni program TV Slovenija se nahaja v resni krizi. Večini oddaj že leta pada gledanost, samo Dnevnik in Odmevi so od leta 2003 izgubili kar 250.000 ali polovico nekoč zvestih gledalcev. Zato smo se odločili za spremembe programa in se zgledujemo po oddajah najuspešnejših javnih televizij, kot so BBC, ZDF in ORF,« so v minulih dneh zatrjevali v vodstvu.

Novinarji in sodelavci informativnega programa pa so opozarjali, da spreminjanje, ukinjanje in premikanje oddaj ne bo prineslo višje gledanosti, ampak bo porušilo ustaljeno produkcijo kakovostnega informativnega programa. Na udaru so oddaje Dnevnikov izbor, Politično s Tanjo Gobec, Točka preloma, Globus in še mnoge druge. »Kot javni medij vztrajamo pri visokih profesionalnih in produkcijskih standardih ter si prizadevamo ustvarjati čim bolj kakovostne oddaje. To nam nalaga tudi zakon o RTV Slovenija,« so – podobno kot velika večina sodelavcev informativnega programa – sporočili ustvarjalci oddaje Globus. Pozivom k razmisleku se je pridružila množica akademskih in raziskovalnih inštitucij, diplomati in strokovnjaki za mednarodne odnose, predstavniki lokalnih skupnosti, Zveza potrošnikov Slovenije… »Narodno-zabavne teme, ki jih očitno favorizira aktualno vodstvo TV Slovenija, so lahko del slovenske medijske stvarnosti, ne morejo pa biti edina ali pretežna stvarnost,« je bilo mogoče slišati med opozorili.