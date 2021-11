Vzemite ali pa pustite in se utopite!

Te dni spremljamo še en briljanten primer lomljenja kosti, ki ga izvaja minister za glupost Andrej Vizjak, tokrat nad prebivalci Kostanjevice: ljudi, ki se že vse življenje spopadajo s poplavami, izsiljuje s skrajno sumljivim projektom protipoplavne zaščite, in to na perfiden način: vzemite ali pa pustite in se utopite!