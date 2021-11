Saj veste, poznajo nas (tudi) po tem, da na smučišče pridemo z nahrbtniki in potem tam okoli poldneva iz njih začnemo vleči sendviče in termovke s čajem. Ker šnicli in germknedli so draga zadeva! Pa so nas ob tem malo postrani gledali, češ, glej jih, Balkance. Zdaj bo vsaj en konec tedna drugače. Zdaj bodo tudi domačini primorani malico jemati iz nahrbtnikov. Morda bo pa to pripomoglo k tkanju prisrčnih prijateljskih vezi. Ob odprtih nahrbtnikih se to namreč rado zgodi…