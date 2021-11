Čeprav se je deveti del Hitrih in drznih (Fast and Furious) šele dobro poslovil od kinematografov, se že šušlja o tem, kako bo videti deseti del, ki naj bi končno zaokrožil zgodbo in končal sago, ki vedno znova privlači množice, vsebinsko pa se je že zdavnaj sfižila in močno odmaknila od osnove, ki je bila namenjena predvsem ljubiteljem hitrih štirikolesnikov. Pred kratkim je kost za glodanje oboževalcem vrgel prvi obraz te franšize Vin Diesel, ki je k snemanju 10. dela javno povabil Dwayna Johnsona, s katerim sta že nekaj časa na bojni nogi, zaradi česar ga tudi ni bilo v devetem delu. Ali se bo The Rock vrnil, še ni znano, je pa ta z mislimi očitno bolj pri morebitnem nadaljevanju filma film, avto, Hobbs & Shaw, spinoffa Hitrih in drznih, v katerem igra skupaj z Jasonom Stathamom.

Izpolnjena želja

»Med snemanjem tega filma sem res užival in idejo za nadaljevanje že posredoval scenaristom in producentom. Idejo, v katero smer bi šli z mojim likom Hobbsa. Vsi so bili navdušeni, več pa ne bi izdal – le to, da bi šlo za nekakšno antitezo filmom Hitri in drzni, da bi vse skupaj zaključili nedvoumno, na način, da Hobbs odjaha v sončni zahod,« je pred dnevi v intervjuju za Sirius XM povedal Dwayne Johnson in dodal, da bodo film zagotovo posneli, le da še ne ve, kdaj. Dokaj drugačen od Hitrih in drznih pa je bil sicer že prvi del Hobbs & Shaw, saj v njem ni bilo nobenih avtomobilskih dirk, nobenih predelav avtomobilov v dirkaške, pač klasična povsem nerealistična akcija, ki pa je vseeno vsebovala izjemen avtomobil in izjemno avtomobilsko preganjanje po Londonu. Z mclarnom 720S.

Ta je bil v vlogi tistega, ki beži, na motociklu ga je lovil Brixton Lore (Idris Elba), za volanom mclarna pa ni bil Hobbs, temveč Deckard Shaw (Statham), ki je med vožnjo zapeljal tudi pod tovornjak in se uspešno znašel na drugi strani. »Na ta avto sem čakal res dolgo, vso svojo kariero. Pravzaprav sem sam izrazil željo, da bi ga vozil v filmu, in producenti so mi končno namenili mclarna,« je po koncu snemanja povedal Jason Statham, čigar liku, ki ga v filmu igra, bi težko bolj pristajal kak drug štirikolesnik kot prav omenjeni superavto britanske proizvodnje.