Betonska jajca, dodana vrednost grozdju

Iztok Badalič iz Šempasa od leta 2019 izdeluje novodobne posode za vinifikacijo in zorenje vin v obliki jajca pod blagovno znamko Eggoist, ki so postala sila moderna. Zadnjih nekaj let se namreč vse več vinarjev odloča za bolj nekonvencionalne posode, kot so leseni sodi in inoks cisterne – predvsem kvevrije oziroma amfore, kot jim rečemo pri nas, ki so tradicionalne lončene posode iz Gruzije, ter različne sode iz kamna, lesa in tudi betona v obliki jajca, ki so postali priljubljeni po vsem svetu.