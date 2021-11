Na hitrem zmenku z zbirateljem umetnin

V Cukrarni so se z zasebno galerijo Ravnikar Gallery Space povezali v projekt Ljubljana Art Weekend 2022, ki bo maja prihodnje leto, zanimal jih bo trg sodobne umetnosti, za predjed pa so prejšnji teden organizirali “hitre zmenke” z zbiratelji umetnin, ki že imajo lastne kolekcije, in tistimi, ki to šele postajajo.