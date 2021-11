Uvrstitev Darka Jorgića med najboljših 16 igralcev na svetu v Houstonu je nov mejnik slovenskega namiznega tenisa. Hrastničan je v letošnjem letu postavil še eno zgodovinsko slovensko uvrstitev, ko se je na olimpijskih igrah v Tokiu uvrstil v četrtfinale. Igralec Saarbrückna v najmočnejši ligi v Evropi je letos dokončno potrdil, da se je uveljavil med najboljšimi svetovnimi igralci. Če k uspehoma dodamo še dve uvrstitvi v polfinale (tudi nedavno v Laškem) in finale na najmočnejših turnirjih na svetu, je viden izjemen napredek 23-letnega Jorgića.

Porazi Darka Jorgića proti igralcem, ki niso v samem svetovnem vrhu, so redki, vse pogostejše pa zmage proti igralcem najboljše deseterice in Kitajcem. Tudi medijski nastopi 23. igralca sveta so odlični, saj vsakokrat, ko se znajde pred mikrofonom, dokazuje, da je izjemen profesionalec, ki niti za trenutek ne beži od edinega cilja – postati najboljši igralec na svetu.

Nedavni turnir v Laškem, na katerem so z izjemo Fan Zhendonga nastopili vsi najboljši Kitajci, je pokazal, kateri igralci iz najmočnejše države na svetu bodo Jorgićevi največji tekmeci v naslednjih dveh olimpijskih ciklusih. Razveseljivo dejstvo je, da je razpon med najboljšimi osmimi evropskimi igralci, med katere sodi tudi Darko Jorgić, in najboljšimi Azijci vse manjši. Res so Kitajci še naprej korak spredaj, a ne več dva, kot so bili dolga leta.

Darko Jorgić in slovenska moška selektorica Andreja Ojsteršek Urh sta v Evropo pripotovala včeraj, ko nam iz Saarbrückna še nista mogla potrditi, ali bosta ta teden odpotovala v Singapur, kjer se bo med seboj pomerilo najboljših 16 igralcev na svetu. Sistem tekmovanja na finalu svetovnega pokala ni vezan na kvote po državah, zato je Darko Jorgić po odpovedi nekaterih igralcev prva rezerva. Turnir bi bil zanj dobrodošel, saj je mogoče osvojiti veliko točk na svetovni lestvici, tudi denarni sklad pa je nadpovprečen.

Za evropski moški namizni tenis je spodbuden razplet na svetovnem prvenstvu v Houstonu. Med najboljšo četverico sta se uvrstila dva Evropejca, in sicer metuzalem in benjamin stare celine. To sta 40-letni Nemec Timo Boll, eden najboljših evropskih igralcev vseh časov, in 19-letni Šved Truls Moregard, ki je dobil celo medsebojni polfinalni dvoboj ter v ZDA demonstriral evropsko moč. Zanimiv podatek je, da je Moregarda v Houstonu vodil Stellan Bengtsson, s katerim sta sodelovala sploh prvič v življenju. Legendarni Šved namreč zadnja desetletja živi v ZDA, v svetu namiznega tenisa pa je znan kot najmlajši svetovni prvak, potem ko je bil leta 1971 star 18 let. Bil je prvi Šved, ki je postal svetovni prvak, nalogo v Houstonu pa mu je zaupal selektor in prav tako nekdanji svetovni prvak Jörgen Persson.

Evropski igralci so imeli v Houstonu tudi kanček sreče, saj so bili vsi najboljši Kitajci v zgornji polovici žreba, tako da je Fan Zhendong na poti do finala premagal tri rojake, kar bržčas ne bi uspelo nobenemu drugemu svetovnemu igralcu. Švedi so naredili izjemen uspeh tudi med dvojicami, saj sta se v finale prebila Kristian Karlsson in Mattias Falck, finalist zadnjega svetovnega prvenstva v Budimpešti. Pri ženskah je razpon med Kitajsko in preostalim svetom še vedno zelo velik, saj so se v polfinale uvrstile štiri kitajske igralke.