V slovenski nogometni ligi ni nobene prave logike. Po polovici tekmovanja je na vrhu Koper, ki se je v minuli sezoni komaj rešil izpada šele v zadnjih minutah povratne tekme dodatnih kvalifikacij s Krko. Prav trener Krke, podprvakinje druge lige v lanski sezoni, Zoran Zeljković, ki je v izboru za šefa strokovnega štaba na Bonifiki dobil prednost pred Safetom Hadžićem, je glavni tvorec uspehov Kopra. Na Bonifiko je pripeljal najboljše igralce iz druge slovenske lige (Vešner Tičić, Parris, Colley, Oštrek), s čimer je dal lekcijo športnim direktorjem v ostalih klubih, da ima tudi drugoligaško tekmovanje upe z veliko talenta, znanja in hitrosti, ki so precej boljši od drugorazrednih brezposelnih kruhoborcev brez odškodnine, kakršne v slovenske klube porivajo menedžerske klike z Balkana. Ker ni spadal v njegov koncept nogometne inteligence in motorike, se je Zeljković spretno rešil lani najboljšega strelca lige Nardina Mulahusejnovića, ki je odšel v Muro, kjer je doslej dosegel le en gol, in namesto njega iz Maksa Barišića naredil stroj za doseganje golov.

Mariboru na derbijih le sedem od 24 možnih točk

Prav vse opisane odlike Kopra so se pokazale v nedeljo v Šiški, kjer so se Primorci, sicer vajeni sonca in lepih igrišč, neverjetno hitro prilagodili na nemogoče razmere za igro v lužah in blatu. Po nepisanem pravilu bi moralo biti blatno igrišče prednost Brava, ki pa se nikakor ni znašel. Prav razmere na meji regularnosti v Šiški so razkrile vse pomanjkljivosti slovenske nogometne infrastrukture in vzvišen odnos sodniške organizacije do klubov. Oba trenerja Zeljković in Dejan Grabić sta glavnemu sodniku Mateju Jugu predlagala preložitev tekme na torek ali sredo, saj kluba med tednom nimata obveznosti, a nista bila uslišana.

Maribor je na vrhu lestvice izgubil stik s Koprom, ker je izgubil prekmursko-štajerski derbi z Muro v Murski Soboti. Mura je še tretjič zapored premagala Maribor: najprej v lanski sezoni v odločilnem spopadu za naslov prvaka, nato pa dvakrat za prvenstvene točke. Maribor nima le kompleksa Mure, ampak tudi velikih derbijev. Od 24 možnih točk jih je osvojil le sedem. Proti Celju in Kopru po tri, Olimpiji eno in Muri nič. Mura je na nedeljskem derbiju v Fazaneriji pokazala izjemno psihično trdnost, saj je nujno potrebovala zmago, s katero je zadržala priključek z vrhom, da bo spomladi, ko ne bo imela več evropskih obveznosti, lahko napadala naslov prvaka.

V taktičnem dvoboju trenerjev je Ante Šimundža povsem zasenčil Radovana Karanovića, ki je uspešen na majhnih tekmah, velike pa so zanj še prehud zalogaj glede taktike, vizije in odločitev med tekmo. Za Maribor so bili usodni v Ljudskem vrtu odpisani Žan Karničnik, z naskokom najboljši obrambni igralec sezone, ki je prerasel slovensko ligo, iznajdljivi vezist Tomi Horvat (oba sta se vpisala med strelce) in vratar Matko Obradović. Največji kapital Mure je v tem, da jedro zasedbe predstavljajo lokalni fantje iz Prekmurja in okolice, kar se odraža v pripadnosti klubu in ekipnem duhu. Trener Ante Šimundža je uravnovesil zasedbo, v kateri je vlogo jokerja sprejel napadalec Amadej Maroša, ki je postal specialist za gole v zadnjih minutah (Tottenham, Maribor). Mura je kljub dolgi sezoni in natrpanem urniku za finiš jeseni v vrhunski formi, ko večina ostalih že diha na škrge.