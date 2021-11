A. Želim si, da bi bil moj otrok varen, zato naj se tudi otroci cepijo proti covidu-19. Na Portugalskem so recimo pristopili z vojaško logiko – ali si z nami ali pa si na strani virusa. In zdaj, konec novembra 2021, imajo visoko stopnjo precepljenih in dokaj nizko stopnjo okuženih prebivalcev.

B. Tudi jaz si želim, da bi bil moj otrok varen. Ampak če smo že pri vojaški logiki, naj se najprej cepijo vsi polnoletni odrasli, starejši od 18 let. Otrok se ne pošilja v vojno na fronto v prvo bojno linijo z orožjem. Borijo naj se odrasli. Nikakor ni pravično niti etično prelagati na ramena otrok tistega, česar odrasli ne storijo. Cepivo proti covidu-19 za otroke še ni bilo niti pravilno v celoti klinično testirano s strani proizvajalca Pfizer niti še ni znanstveno dovolj preverjeno v praksi. Na mojem otroku že ne bodo delali eksperimentov!

A. Prav, se bomo šli pa vsi polnoletni odrasli v Sloveniji cepit proti covidu-19!

B. Prav, jaz sem se že polno cepil, mene ni treba prepričevati.

A. V redu. Ampak potem, ko se bom polno cepil, pa še vedno želim imeti občutek, da je moj otrok varen. Kaj če ga okuži kak otrok v šoli?

B. Otroci imajo zelo močan imunski sistem, ki jih dobro ščiti in je v bistvu najboljša možna obramba proti virusom. Naj si otroci redno umivajo roke z milom in upoštevajo higienske ukrepe ter nosijo maske na hodnikih šole. V Sloveniji po podatkih Covid-19 sledilnika doslej do 14. leta starosti še nihče ni umrl za covidom-19. Do starosti 25 let pa je umrla ena oseba. Ta vojna torej v resnici ni njihova vojna.

A. Že, ampak kaj, če je moj otrok posebej občutljiv, če ima kakšno specifično dihalno bolezen in ga tvoj otrok v šoli lahko okuži, če ne bo cepljen?

B. V Sloveniji je cca 180.000 osnovnošolcev. Zaradi recimo 1 ali 2 odstotkov otrok, ki imajo specifične dihalne bolezni ali sorodne težave, bi morali zdaj cepiti vseh 180.000 osnovnošolcev? Potem naj se raje teh 1 do 2 odstotka občutljivih otrok šola doma na daljavo (ali naj jih njihovi starši prostovoljno cepijo, če želijo), preostali pa naj bodo necepljeni v OŠ. Taka je vojaška logika, če smo v vojni: bolehni in slabotni v vojni ostanejo doma. Tako kot se mora trenutno kakih 5 do 10 odstotkov otrok šolati od doma, ker se starši ne strinjajo z obveznim prostovoljnim samotestiranjem otrok v šolah. Ti otroci so po vojaški logiki zdaj neustavno diskriminirani in jim ni omogočeno normalno obiskovanje pouka v nasprotju z veljavnim zakonom o osnovni šoli.

A. Se strinjam, imaš prav. Najbolje bi bilo torej, da se v Sloveniji proti covidu-19 cepimo vsi polnoletni odrasli, starejši od 18 let, otroke pa pustimo v šoli pri miru – brez testiranja in brez cepljenja. Medtem pa naj proizvajalec cepiva v petih letih dokonča vse potrebne klinične raziskave in jih znanstveno verificira tudi glede uporabe pri otrocih mlajših od 18 let. In potem se lahko razumno pogovarjamo naprej, kako in kaj. Tak družbeni konsenz se mi zdi povsem sprejemljiv.

Ni pravično do otrok, da jih pošiljamo v prvo bojno linijo.

Saša Jovanović, Ljubljana