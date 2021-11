Stvari, ki se kažejo zdaj, krivice, pri nekaterih ljudeh poudarjen sadizem, niso nič novega, te lastnosti imamo v sebi od nekdaj, nove okoliščine pa so povzročile, da je vse to priplavalo na površje in postalo veliko bolj vidno, kot je bilo kdaj prej.

Veliko vlogo pri spremenjenih odnosih med ljudmi igrajo družbena omrežja. Ko sem bila mlada, si moral, če si hotel o nečem javno spregovoriti, najprej to napisati na pisalni stroj, kupiti kuverto, prilepiti znamko in pismo oddati na pošto, nato pa počakati, da so ga objavili v pismih bralcev. Zdaj to narediš z nekaj kliki in zato si ljudje pošiljajo neverjetne stvari.

Ko sem bila mlada, sem bila zelo impulzivna in včasih sem govorila hitreje, kot sem mislila. Staranje nima prav veliko dobrih plati, ampak ena od njih je zavedanje, da se nobena juha ne poje tako vroča, kot se skuha. Pri vsaki zagatni stvari je bolje dve ali tri noči prespati in šele potem reagirati. To bi bil odličen recept za medije, posameznike in družbene skupine. Najprej razmislimo, potem šele objavimo. Mogoče bi morali vsi skupaj spet začeti kupovati znamke. Nedelo