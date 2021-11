Celovite ureditve so se Slovenski državni gozdovi lotili na pobudo sodelavcev javnega podjetja VOKA Snaga, ki upravlja s Krajinskim parkom Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Kot je na svoji spletni strani navedla služba za upravljanje krajinskega parka, so lansko leto števci na tem delu našteli skoraj 90.000 prehodov, kar kaže, da gre za priljubljeno točko med obiskovalci krajinskega parka.