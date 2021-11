V Škofji Loki in Železnikih si prizadevajo za manj odpadkov

V Škofji Loki in v Železnikih so zdaj na vrsti občani. Občini sta namreč pripravili strategijo za manj odpadkov in jo predstavili javnosti. Občane zdaj tako občina kot Ekologi brez meja, ki koordinirajo program Zero waste Slovenija, pozivajo k pregledu strategije in oddaji pripomb za izboljšave.