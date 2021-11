Starši dečka, ki je julija lani utonil v Soči pri Solkanu, »razočarani in žalostni« ugotavljajo, da jih je državno tožilstvo pustilo na cedilu. Po njihovi oceni ni bilo storjenega nič konkretnega za preveritev odgovornosti Soških elektrarn in Mestne občine Nova Gorica v nesrečni smrti njihovega sina, zato so kazensko ovadbo vložili sami.

Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici je pred tem kazensko ovadbo vložilo proti dečkovemu dedku, ni pa preiskovalo morebitne splošne nevarnosti, povzročene s strani Soških elektrarn Nova Gorica kot koncesionarja na reki Soči, ter Mestne občine Nova Gorica kot lokalne skupnosti, ki bi morala v prvi vrsti poskrbeti za varstvo pred utopitvami obiskovalcev reke Soče na njenem območju, navajajo starši.

Poudarili so, da je bila zakonska osnova, ki jo je podalo tožilstvo, napačna ter da gre odgovore iskati tudi drugje in ne samo v vloženi kazenski ovadbi zoper dedka, kar je potrdilo višje sodišče v Kopru. Kljub temu tožilstvo ni hotelo ponovno prevzeti zadeve v obravnavo, s čimer so starši avtomatično prevzeli vlogo tožilca, če so želeli preiskavo nadaljevati in priti do odgovorov, kdo je kriv za sinovo smrt, so dodali starši.

Spomnili so, da je nesrečnega 28. julija lani zaradi delovanja hidroelektrarne Solkan v pol ure prišlo do povečanja pretoka s 30 na 110 kubičnih metrov na sekundo, gladina vode pa se v takih primerih preverjeno v 32 minutah dvigne za 97 centimetrov. »Opisano delovanje hidroelektrarne nedvomno pomeni nastanek smrtne nevarnosti,« so prepričani starši.

O tem, da je odgovorna tudi novogoriška občina, po njihovem mnenju pričajo številni dodatni varnostni ukrepi, uvedeni po utopitvi njihovega sina. Postavljeni so bili denimo količki, ki opozarjajo na morebiten previsok nivo vode, prek reke je bila na nevarnem delu postavljena jeklenica z opozorilno tablo, uvedeni so bili informatorji, ki obiskovalce obveščajo o nevarnosti utopitve, postavljene so bile dodatne opozorilne table.

V družbi Soške elektrarne Nova Gorica so pojasnili, da niso seznanjeni z vsebino omenjenega pisma in je zato ne morejo komentirati. Prav tako do današnjega dne s tega naslova niso prejeli kazenske ovadbe.

Župan Mestne občine Nova Gorica Klemen Miklavič je izrazil zaupanje v delo organov pregona, ki so očitno presodili, da pregon zoper občino ni upravičen. »Kazenske ovadbe s strani staršev utopljenega dečka na novogoriški mestni občini še nismo prejeli, o njej smo bili danes zgolj obveščeni prek medijev,« je zapisal. Dodal je, da na občini razumejo bolečino staršev in da so bili ob dogodku pretreseni tudi občani. Mestna občina Nova Gorica je okrepila ukrepe za zagotavljanje varnosti, pred prihodnjo kopalno sezono bodo še posebej pristopili v šole in vrtce ter otroke in starše seznanili z lastnostmi in nevarnostmi divjih kopališč. »V skladu s predpisi je na območju Kajak centra v Solkanu tudi nemogoče vzpostaviti kopališče, lahko pa s pristojnimi konstruktivno sodelujemo pri vzpostavljanju višje stopnje varnosti,« je navedel župan. sta