Neurje so spremljali močni sunki vetra s hitrostjo do 129 kilometrov na uro. Pri tem so umrli štirje ljudje, vključno z enim tujcem. Še 19 jih je bilo ranjenih.

V vremenski ujmi so bile poškodovane tudi zgradbe in druga infrastruktura v Istanbulu in okolici. Letala, namenjena v Istanbul, pa so preusmerili na druga letališča, poroča francoska tiskovna agencija AFP.