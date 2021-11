Nogometaši Mure so po uspehu v evropski konferenčni ligi, v kateri so z 2:1 premagali Tottenham, zabeležili še eno odmevno zmago. Tokrat so na prvenstvenem derbiju s 3:1 premagali Maribor in prekinili njegovo serijo osmih tekem brez poraza in petih zaporednih zmag. Hkrati so pokazali, da ostajajo trn v peti vijolicam, ki so izgubile že zadnje tri medsebojne tekme, pred tokratno še prvo v sezoni 18. septembra v Ljudskem vrtu - to je bil tudi zadnji poraz Mariborčanov -, in zadnjo lansko, po kateri se je Mura veselila naslova državnih prvakov.

Dvoboj je sicer bil izenačen, vsaka ekipa je imela svoje trenutke, gosti so imeli nekoliko več žogo v nogah, domači, ki se jim utrujenost zaradi napornega ritma ni poznala, pa so bili učinkovitejši in so tako prišli do šeste prvenstvene zmage. Z novimi tremi točkami so na lestvici na petem mestu prehiteli Domžale.

Maribor je takoj pokazal, da želi v Murski Soboti osvojiti tri točke. Prevzel je pobudo in si priigral tudi prvo priložnost. V deseti minuti je Nino Žugelj z desne strani podal žogo v sredino, pred vrati jo je preusmeril Rok Sirk, zadel je le zunanji del vratnice.