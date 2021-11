Mesec dni in pol po presenetljivi volilni zmagi je vodja češke desnosredinske koalicije Skupaj Petr Fiala včeraj postal novi premier. A bolj kot ta navsezadnje pričakovani korak so bile v ospredju okoliščine, v katerih se je zgodil. Predsednik države Miloš Zeman, ki po pristojnostih imenuje premierja, je v svoji rezidenci to storil izza stekla, ker je bil prejšnji teden pozitiven na novi koronavirus.

V sobani rezidence so postavili veliko kocko iz pleksi stekla, v katero so vodila le vrata, skozi katera so pripeljali Zemana, ki je v invalidskem vozičku zaradi drugih zdravstvenih težav. Predsednik je na tak način formalno ostal v izolaciji, ki mora na Češkem ob okužbi z virusom trajati dva tedna. Spremljali so ga zdravstveni delavci v polni zaščitni opremi. Zeman je tiste v sobani na drugi strani stekla nagovoril po mikrofonu in ob tem dejal, da se bo v prihodnjih tednih pogovoril s kandidati za ministre, čeprav je odločitev o vladni ekipi v rokah Fiale, je poročal BBC.

Novi premier je dejal, da pričakuje potrditev vlade v dveh tednih, do 13. decembra. Med prednostnimi nalogami bo reševanje energetske krize po propadu zasebnega ponudnika električne energije in plina Bohemia Energy, ki je imelo 900.000 odjemalcev in so ga pokopali dvigi cen na trgu, rebalans proračuna za leto 2022 s poskusom zniževanja primanjkljaja ter seveda covidna kriza. Številne bolnišnice na Češkem so ustavile nenujne posege zaradi ene najvišjih stopenj širjenja virusa na svetu ob evropsko podpovprečni precepljenosti. Včeraj je v Pragi več tisoč ljudi protestiralo proti omejitvam v javnem življenju.