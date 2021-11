Režiser afere v NKBM vohlja po davčnih tajnostih

Že več let je pod drobnogledom parlamentarne komisije, ki preiskuje pranje denarja v NKBM. Po kratkem plavanju v podjetniških vodah je bivši obveščevalec zaposlen v generalnem finančnem uradu Fursa. Tam Primož Britovšek brska po davčnih in drugih tajnostih državljanov in podjetij.