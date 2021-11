Po šestmesečni prekinitvi se danes na Dunaju nadaljujejo pogajanja velikih sil z Iranom o obnovitvi jedrskega sporazuma iz leta 2015, ki nosi uradno ime skupni celoviti načrt ukrepanja (JCPOA). Glavna cilja teh pogovorov sta omejiti iranski jedrski program in vrniti ZDA med podpisnice sporazuma, potem ko so se pod prejšnjo administracijo predsednika Donalda Trumpa iz njega umaknile. Iran želi predvsem odpravo izjemno hudih gospodarskih sankcij, ki so jih potem uvedle ZDA. Po njih denimo ne bi smel izvažati niti svoje nafte.

Uspeh na teh pogajanjih se zdi toliko bolj nujen, ker je Iran po ameriškem umiku iz sporazuma tudi sam začel odstopati od njegovih določil in naj bi bil zdaj na poti, da ima že v šestih tednih dovolj obogatenega urana za izdelavo atomske bombe. Po navedbah zahodnih diplomatov, ki jih citira agencija Reuters, naj bi Teheran nato potreboval še dve leti za izdelavo jedrskega orožja.

Tudi zaradi tega dobrega iranskega pogajalskega izhodišča so zdaj zahodne države ter Rusija in Kitajska, ki prav tako nasprotujeta iranski jedrski oborožitvi, pesimistične glede možnosti za dosego dogovora. Na pogajanjih, ki so na Dunaju pred prekinitvijo potekala od aprila do junija, je sicer še prevladoval zadržani optimizem, ko Iranu še ni vladala novoizvoljena konservativna struja.

IAEA nima dobrih novic Junija so bila pogajanja prekinjena ob izvolitvi skrajno konservativnega Ebrahima Raisija za novega iranskega predsednika. Nato so njegovi sodelavci odlašali z nadaljevanjem. Zdaj pa nova iranska pogajalska ekipa zahteva, da ZDA in EU odpravijo prav vse sankcije, tudi tiste, ki niso povezane z jedrskim programom, kar je za Belo hišo nesprejemljivo tudi zato, ker bi potrebovala soglasje kongresa. »Če bo Iran tudi v ponedeljek vztrajal pri tem stališču, potem ne vidim, do kakšne rešitve naj bi prišli na teh pogajanjih,« je za Reuters dejal eden tujih diplomatov. Zahodne države hočejo namreč nadaljevati pogajanja tam, kjer so jih junija prekinili z zmernejšo ekipo nekdanjega predsednika Hasana Rohanija, kar pa je za sedanjega predsednika Raisija in njegove sodelavce nesprejemljivo. Obstaja sum, da so zdaj prišli iranski pogajalci na Dunaj zato, da postavijo nove pogoje, s čimer bi si pridobili čas za izdelavo jedrskega orožja. Argentinec Rafael Grossi, ki je kot direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) 22. in 23. novembra obiskal Iran, prav tako nima dobrih novic: »Bližamo se trenutku, ko ne bom mogel več zagotoviti podatkov o iranskem jedrskem programu.« Iran že od februarja preprečuje IAEA, da bi s kamerami spremljala aktivnosti, povezane z njegovim jedrskim programom.