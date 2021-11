Zaradi velikega števila okužb z novim koronavirusom v taboru Olimpije je bil tudi 18. krog prve slovenske nogometne lige okrnjen – tokrat za gostovanje Ljubljančanov v Celju, ki naj bi se zgodilo v sredo, 8. decembra. Druge tekme so zaradi obilice padavin zaznamovale težke razmere za igro.

Čeprav je igralna površina s številnimi lužami, zaradi česar se je žoga mestoma povsem ustavljala, že v osnovi preprečila uživanje v lepi igri, je bila po drugi strani tekma med Bravom in Koprom ravno zaradi tega še posebno atraktivna. Namesto podaj po tleh so nogometaši igro vsaj na začetku, ko je bilo stanje še zlasti slabo, prilagodili tako, da so več igrali po zraku, izostali niso niti goli. Še več, med 16. in 23. minuto so padli kar trije, vse tri pa so zabili koprski nogometaši, a enega od njih po kotu Brava tudi v lastno mrežo. Zelo lep je bil zadetek prvega strelca lige Maksa Barišića, ki je izjemno formo potrdil v 23. minuti s strelom z levico za svoj enajsti zadetek v sezoni in, kot se je izkazalo, končni izid tekme 2:1. V nadaljevanju prvega polčasa in v drugem kljub nekaterim nevarnim priložnostim golov namreč ni bilo več. »V prvem polčasu sem z užitkom spremljal poteze Kopra. Hitro so se privadili na razmere, se pravilno odločali in bili enostavni. V drugem polčasu smo stvari popravili, a je bilo to premalo za točke,« je po tekmi povedal trener Brava Dejan Grabić .

Sežanci razburjeni zaradi sojenja

Čeprav je bil za igro zelo težak teren tudi v Radomljah, na lokalnem derbiju proti Domžalam prav tako ni primanjkovalo lepih priložnosti, pozitivno serijo petih zaporednih tekem brez poraza pa so nadaljevali gostje. Ti so tekmo sebi v prid odločili v razmaku štirih minut, ko je v 39. minuti najprej z glavo zadel Ibričić, v 43. pa z lepim strelom, ko je »spodkopal« žogo, še Georgijević. Drugi polčas je bil manj razburljiv, nevarnejši so bili gostitelji, a se je ob dveh lepih priložnostih izkazal domžalski vratar Mulalić. »V obrambi smo bili oslabljeni, a vseeno dobro stali na igrišču, le v zaključku prvega polčasa nam je padla zbranost,« je po tekmi povedal domači trener Rok Hanžič, medtem ko je gostujoči Dejan Djuranović dodal: »V zadnjem času smo se izvlekli iz krize. Smo v dobri seriji in tako moramo nadaljevati.«

Tudi v Kidričevem je bil glede golov precej bolj razburljiv prvi polčas, v katerem so padli kar štirje. Sežanci, ki so na Štajersko pripotovali po seriji petih zaporednih porazov, zadnjo zmago pa so dosegli prav proti tokratnemu tekmecu, so dvakrat povedli, a so gostitelji prav tako dvakrat izenačili. Edini gol v drugem polčasu je za zmago Alumunija v 72. minuti z enajstmetrovke, nad katero so imeli gostje veliko pripomb, dosegel Krefl in tako poskrbel še za šesti zaporedni poraz Tabora in skok svojega moštva z dna lestvice. V taboru Sežancev je bilo po novem porazu precej vroče, izjavo je dal le športni direktor Davor Škerjanc. »Že tako imamo ogromno težav, nato pa se ob prisotnosti VAR zgodi še takšna enajstmetrovka, kot se je danes. In ni prvič, da smo oškodovani, napake v našo škodo se vrstijo iz tekme v tekmo,« je bil razburjen Škerjanc, ki je še enkrat izrazil podporo trenerju Dušanu Kosiću.

V nedeljo je bil v Murski Soboti še derbi med Muro in Mariborom, večina klubov je na tak način zaokrožila prvo polovico prvenstva – do zimskega premora sta ostala še dva kroga.