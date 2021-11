LMŠ in NSi: Kongresa strank med bliščem in zbadljivkami

Šesti zbor članov opozicijske stranke LMŠ in 15. kongres vladne NSi sta zaradi epidemioloških razmer potekala na daljavo, predstavljata pa napoved, da se parlamentarne volitve hitro bližajo. Medtem ko LMŠ napoveduje normalizacijo razmer po volitvah, so v NSi prepričani, da so izbira med “neučinkovito koalicijo KUL in ostro SDS”.