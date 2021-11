dr. Irena Rožman Pišek, Murkova nagrajenka 2021: Z uroki do zdravega otroka

Etnologinja in sociologinja dr. Irene Rožman Pišek se je poglabljala v številne tabuizirane teme v kontekstu socialne zgodovine in demografskih procesov, šeg in ljudskega verovanja. Diplomirala in doktorirala je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (FF), študijsko delovala v Posavskem muzeju v Brežicah, Dolenjskem muzeju v Novem mestu in Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani, akademsko pa kot asistentka za etnologijo na FF, sodelavka Inštituta za medicinske vede ZRC SAZU ter docentka in znanstvena sodelavka na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem. Stanovski kolegi iz Slovenskega etnološkega društva so ji te dni podelili nagrado za življenjsko delo – Murkovo nagrado za izjemne znanstvene in strokovne dosežke na področju etnologije.