Cardi B zna pritegniti pozornost

Raperka Cardi B, ki so ji zaupali vodenje podelitve glasbenih nagrad, je prireditev spremenila v lasten šov. Po rdeči preprogi se je sprehodila v dolgi črni obleki, ki je tesno objemala njene obline. Del oprave so bile tudi črna tančica in rokavice z dolgimi zlatimi nohti. Za piko na i je 29-letna zvezdnica svoji dramatični podobi dodala zlato masko in ogromne uhane. To pa ni bil njen edini videz. Med vodenjem prireditve se je kar osemkrat preoblekla. V dolgi beli opravi s kapuco je med drugim prevzela nagrado za najboljšo hiphop pesem.