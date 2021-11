Raziskavo je podjetje Mediately izvedlo v osmih evropskih državah. Ginekologinja in porodničarka Nataša Tul Mandić je ob predstavitvi rezultatov raziskave povedala, da je ne preseneča, da so slovenski zdravniki pesimistični, saj se v Sloveniji soočamo z globoko družbeno krizo. »Osebno me skrbi za prihodnost, upam, da nam bo pomlad prinesla konec pandemije in novo razbremenitev v vseh pogledih,« so v sporočilu za javnost povzeli njene besede. Pomemben dejavnik, ki spodbuja nezadovoljstvo, je preobremenjenost z delom. Med težavami na delovnem mestu je ta odgovor izbralo 69 odstotkov vseh sodelujočih zdravnikov. Med razlogi za optimizem pa avtorji raziskave navajajo porast medicine na daljavo. Raziskava je zajela Bolgarijo, Italijo, Hrvaško, Srbijo, Slovenijo, Slovaško, Romunijo in Češko.