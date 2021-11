Ljubljanski hokejisti so na najboljši način prekinili manjši mrk, ko so dve zaporedni tekmi visoko izgubili. Danes so se v Salzburgu spet predstavili v vlogi, kot se spodobi za vodilno zasedbo lige, ter se Salzburžanom oddolžili za visok poraz pred devetimi dnevi. Bili so blizu zmage že po rednem delu, nato so si jo priigrali po kazenskih strelih.

Salzburg je zmagal na zadnjih petih tekmah v nizu, tudi v Ljubljani prejšnji teden s 7:2. A že začetek današnje tekme je pokazal, da bo tokrat drugače. Gostje so hitro povedli, Tadej Čimžar je že v drugi minuti izkoristil lepo podajo Luke Kalana. V nadaljevanju so domači sicer vzpostavili ravnotežje, a zadeli niso, tudi ko so imeli na ledu igralca več.

V nadaljevanju so Salzburžani pritisnili, a v trdni Olimpijini obrambi je bil tokrat tudi zelo razpoložen vratar Žan Us, ki je popravljal morebitne napake soigralcev. Ubranil je tudi strel Tya Loneyja iz bližine v 24. minuti, že v naslednji akciji pa so gostje povišali vodstvo. Po protinapadu je domačega vratarja Atteja Tovlanena premagal Čimžar, ki je preusmeril plošček po strelu Kalana, sodniki so po dolgem ogledu posnetka zaradi morebitnega prepovedanega položaja gol le priznali. Do konca te tretjine so morali Ljubljančani garati v obrambi, domači so med drugim v 37. minuti zadeli vratnico, izid pa se do drugega odmora ni spremenil.

Rdeči biki izenačili, a na koncu slavili zmaji

Zadnja tretjina je pomenila polno ofenzivo Salzburga. Proti Usu so domači sprožili kar 21 strelov, bili pa tudi dvakrat uspešni. Po hitrih zadetkih v razmaku le dobre minute v 44. in 45. in izenačenju na 2:2 je gostujoči strateg Mitja Šivic vzel minuto odmora. Takoj zatem pa je po prekršku Daniela Murphyja Salzburg dobil še kazenski strel, toda poskus Johannesa Järvinena je Us ubranil. Pritisk domačih pa ni pojenjal in gostje so morali do zadnje sekunde ostati zbrani, da so tekmo odpeljali v podaljšek.

V tem sta imeli obe moštvi nekaj lepih priložnosti, a so ostale neizkoriščene. Odločili so kazenski streli, pri teh pa sta bila v glavnih vlogah oba vratarja. Tako Tolvanen kot Us sta bila izjemno razpoložena in tako v prvih šestih serijah zadetka ni bilo. Šele v sedmi je zadel Gregor Koblar in ko je na drugi strani Us ubranil še strel Jamesa Brennana, so se zeleno-beli lahko veselili trdo prigarane zmage.

Naslednjo tekmo bodo Ljubljančani igrali v torek, ko bodo v Tivoliju gostili ekipo iz Gradca.