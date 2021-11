Oblasti na Češkem, Nizozemskem in v Avstraliji so danes potrdile prve primere koronavirusne različice omikron na domačih tleh, že v soboto pa so prisotnost omikrona med drugim potrdili tudi v Veliki Britaniji, Nemčiji, Belgiji in v sosednji Italiji. Kot je sporočil italijanski inštitut za javno zdravje, gre za potnika iz Mozambika. »Bolnik in člani njegove družine so v dobrem zdravstvenem stanju,« so sporočili iz Rima.

O sumu na prvi primer nove koronavirusne različice so poročali tudi iz Avstrije. Na Tirolskem so pri osebi, ki je pred tremi dnevi pripotovala iz Južne Afrike, potrdili okužbo, po začetnem preverjanju virološkega oddelka v Innsbrucku pa se je pojavil konkreten sum, da bi lahko šlo za novo mutacijo. Testni vzorec so poslali v laboratorij na Dunaj, kjer bodo podrobno preučili sestavo virusa in potrdili, za katero različico gre. Primer so odkrili v okrožju Schwaz. Okuženi je bil od vrnitve skoraj izključno doma in ne kaže nobenih simptomov bolezni. Pred okužbo je bil polno cepljen s cepivom po tehnologiji mRNA, vendar pa je drugi odmerek prejel že pred približno devetimi meseci.