Na Otoku se govori o dveh za kraljevo družino in monarhijo škodljivih vojnah, ki so voda na mlin tistih, ki mislijo, da je britanski dvor prizorišče najdaljše resnične žajfnice, monarhija pa absurdna institucija. Začelo se je z domnevno vojno med princema, bratoma Williamom in Harryjem, nadaljuje pa se z domnevno vojno, ki naj bi jo kraljeva družina (brez Harryja in Meghan) najavila prestižnemu BBC, ki ga ima večina desničarjev ne samo za leglo levičarjev, ampak tudi republikancev.

Tabloidi, ki imajo malokaj raje kot zdrahe v kraljevi družini, saj te še vedno najbolje prodajajo časopise, so začeli o prvi vojni pisati še pred objavo prvega dela dokumentarne oddaje, v kateri je BBC kot vsebino napovedal različen odnos prestolonaslednikovih sinov in njunih žena do tiska. To, da so o posredni vojni med bratoma o medijih začeli govoriti pred objavo prvega dela oddaje, ki so jo vnaprej razglašali za eksplozivno, ni presenetljivo. Kraljeva družina je bila ogorčena nad BBC, ker ji ta ni vnaprej poslal oddaje, da bi dobil njen blagoslov. Zakaj je prekinil to znano tradicijo? Gotovo zaradi napovedovane trditve, da sta princa William in Harry ali svetovalci po njunem naročilu drugim članom osebja in njima naklonjenim dvorjanom naročali, naj širijo negativne zgodbe o bratu in njegovi ženi. BBC si ni želel ponovitve usode oddaje televizije ITV, ki je julija svojo oddajo »Harry in William, kaj je šlo narobe« pred predvajanjem poslala v Buckinghamsko palačo, ta pa je dosegla, da so iz nje odstranili trditev, da je William naročil širjenje govoric o Harryjevem duševnem (ne)zdravju. Vse se enkrat zgodi prvič: kraljica, Charles in William naj bi v prvem skupnem sporočilu BBC zagrozili, da ga bodo v prihodnosti bojkotirali (ne bodo sodelovali pri oddajah o kraljevi družini), če bo oddaja vsebovala to in podobne trditve o posredni medijski vojni med bratoma.

Avtor je samooklicani republikanec

Eden od časopisov je o tem poročal pod naslovom »Kraljeva družina najavila vojno BBC«. Kraljevi družini gotovo ni bilo prav že to, da je glavni avtor oddaje BBC-jeva vzhajajoča novinarska zvezda Amol Rajan, ker je samooklicani republikanec, ki trdi, da je monarhija nekaj absurdnega. Po objavi prvega dela oddaje kraljeva družina ni več skrivala kritike. Buckinghamska palača, Clarence House in Kensingtonska palača (beri: kraljica, Charles in William) so v tem znanem prvem skupnem sporočilu posredno, a zelo očitno kritizirali BBC. Bili naj bi razočarani, da je BBC dal verodostojnost trditvam, da so zaposleni v kraljevih gospodinjstvih v zakulisju negativno obveščali novinarje o Harryju in Meghan. Natančneje: v sporočilu so napisali, da je »svoboden, odgovoren in odkrit tisk življenjskega pomena za zdravo demokracijo«, a so dodali: »kakor koli že, prepogosto pretirava in vsebuje neutemeljene trditve neimenovanih virov, ki so predstavljene kot dejstva. To, da jim kdor koli, vključno BBC, daje verodostojnost, je razočaranje.«

Ne zveni ravno kot objava vojne, je pa to do zdaj neprimerljiva kritika kraljeve družine na račun medijev. V oddaji je novinar Omid Scobie, soavtor knjige »Iskanje svobode«, življenjepisa Harryja in Meghan, trdil, da so z dvora med medije širili veliko za Meghan najbolj negativnih in škodljivih zgodb, ni pa nikogar imenoval. S tem naj bi jo kaznovali, a za kaj?