Od višine se je zvrtelo

»Imamo sposobne ljudi in natančen program. Čas je, da slovenski javnosti sporočimo, da smo pripravljeni voditi naslednjo vlado. Ko bodo volilci na prihodnjih volitvah dovolj odločno podprli NSi, se bomo izognili neučinkovitosti koalicije KUL in ostrini SDS.« Ja, prav ste prebrali – pa priporočamo, da branje vseeno ponovite – to je dobesedni prepis besed predsednika NSi Mateja Tonina s sobotnega digitalnega kongresa te stranke.