Jernej Veberič, direktor službe za preprečevanje prevar pri Zavarovalnici Triglav: Če te prvič ne dobijo, je motivacija še večja

Zavarovalniške prevare so eno od področij, ki prizadenejo tudi tiste zavarovance, ki v njih niso udeleženi, saj so premije na letni ravni tudi zaradi goljufij nekoliko višje. Največkrat gre za lažno prikazovanje škodnega dogodka, napihovanje višine zahtevka in predložitev lažnih dokumentov. O prevarah smo se pogovarjali z Jernejem Veberičem, ki je pri Zavarovalnici Triglav direktor službe za preprečevanje, odkrivanje in raziskovanje prevar.