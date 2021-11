Razlog, da človeka pritegne zamisel o nakupu luksuznega avtomobila, je predvsem v tem, da pokaže svoje finančno stanje, si poveča samozavest ali ker si enostavno lahko privošči to za zabavo. Avtomobilski navdušenci so pogosto navezani na prestižne blagovne znamke in so pripravljeni narediti vse za edinstveno izkušnjo luksuznega avtomobila. Če še povzamem mnenje marketinških strokovnjakov iz prebrane novice, je naša mlada dama, ki jih šteje 19, le ena izmed njih. Dekle, ki večino svojih prihodkov dobi s pomočjo platforme za naročnine na spletne vsebine OnlyFans in dela kot vplivnica na družbenih medijih, ima v lasti audija 2, cestno kolo in nissana GTR, ki ga je opisala kot »sanjski avto«.

Še en trend, ki ga pišejo ženske, je zagotovo vreden omembe. Zadnja leta so ženske na Kitajskem vedno bolj ambiciozne in luksuzni avtomobili so postali način, da pokažejo svojo moč, so odkrit simbol statusa v družbi. Kitajska premore največ milijarderk, ki so si bogastvo ustvarile same. Med 88 ženskami, ki so se uvrstile na svetovni seznam, je dve tretjini Kitajk. Te ženske dajejo svoj pečat tudi v smislu luksuzne porabe prisluženega bogastva. Korak k njim je naredil tudi nemški proizvajalec avtomobilov Audi, ki je pripravil funkcije, privlačne za ženske. To so samodejno parkiranje, prilagojene barve in notranjost s številnimi priročnimi ogledali in poličkami. Po poročanju The Wall Street Journal je italijanski proizvajalec avtomobilov Maserati gostil zasebne koktajl zabave s kozmetično linijo Giorgia Armanija in italijanskim podjetjem za spodnje perilo La Perla, pred tem pa je sodeloval z italijanskim Vogueom, da bi predstavil Kitajke iz različnih poklicnih okolij, ki so vozile maseratija.

Dojemanje luksuza je zagotovo stvar osebne presoje. Zame je to kolo, ki me do službe pripelje brez čakanja v prometni konici in besnega iskanja parkirnega mesta. In avto, vreden dobrih 20.000 evrov, ki je na račun deljenega kredita še dodatno »ojačal« partnerski odnos.