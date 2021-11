Poskus umora in grožnje: “Preveč strašno, da bi bilo resnično”

Luka Vlaović, obsojen poskusa umora partnerice in njune hčere s krofi, posipanimi z zdrobljenimi tabletami, se je z zagovornikoma pritožil na prvostopenjsko sodbo, s katero je bil junija obsojen na 23 let zapora. Vztraja, da je sodba absurdna in groteskna ter da večji del temelji na domnevah in ne dejstvih.