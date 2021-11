Vesel zahvalni dan!

Halloween. Black Friday. Cyber Monday. Santa Claus. Potrebujete prevod? V bistvu ne, ampak vseeno: noč čarovnic, črni petek, kibernetični ponedeljek, Božiček. Naši tradicionalni prazniki in naš tradicionalni dobri mož. Najprej smo po njih hrepeneli od daleč, nato smo si jih malce sposodili, zdaj smo jih posvojili in so postali del naše kulture in tradicije.