Upam, da bo nova vlada znala povezati vse, ki jim ni vseeno

Bližajo se redne volitve in vse stranke v opoziciji se že po malem pripravljajo na ta dogodek, ki naj bi prinesel spremembo sedanje desne koalicije, ki so jo ves čas njenega vladanja pretresale razne afere od korupcije do nastavljanja njihovih somišljenikov brez ustreznega strokovnega znanja na položaje državnih družb, policije in nesposobnih ministrov po strankarski pripadnosti na posamezne resorje. Nezaupanje do sedanje vlade se kaže tudi v nizki stopnji precepljenosti proti covidu-19 in demonstracijah ob sredah in petkih. Sedanja vlada se požvižga na vse nepravilnosti pri vodenju države in dopušča, da jo vodijo ministri, ki jim je bila jasno dokazana krivda pri njihovem delovanju. Upam, da bo nova vlada znala povezati vse, ki jim ni vseeno za sedanje slabo stanje vodenja in demokracije v naši državi in da bo uspešno reševala vse nakopičene probleme, ki jih sedanji vladi ni uspelo rešiti.