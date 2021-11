Nepreslišano: Dr. Anton Bebler, profesor politologije

Glavni problem v zvezi z Višegrajsko skupino ni v njenem konfederalizmu, ampak v tem, da ga izrabljajo, še posebno na Poljskem in Madžarskem, populistični »iliberalci«. Ti so v svojih državah ustvarili sorazmerno novo zvrst volilnih avtoritarnih režimov. Ti iliberalci si prizadevajo zagotoviti trajno nadaljevanje svoje vladavine in izvajanje nekaterih družbeno retrogradnih politik z načrtnim podrejanjem množičnih medijev, pravosodja in državnega aparata. Tendence in pojavi desnega populističnega iliberalizma pa so prisotni tudi pri nas, v zahodnih in južnih članicah EU, v balkanskih kandidatkah za članstvo, vključno s Srbijo in Turčijo, in drugod po svetu.