»Van Goghovo delo je še posebno vznemirljivo, saj je po nekaterih nedavnih analizah nastalo v času njegovega bivanja v Parizu, ko je pogosto iskal mir in možnost za ponovno odkrivanje malenkosti zunaj prestolnice, in poraja se prav ta občutek,« pravijo organizatorji.

Matissa bodo obiskovalci lahko spoznali skozi knjigo del, ki jih je ustvaril v času bolezni. Pri teh je uporabljal tehniko kolaža, svoje oblike vodil do mej prepoznavnosti in enako kot pri plesu komuniciral skozi gib. Medtem se delo Kandinskega gledalcu približuje skozi uporabo oblik in barv ter urejene eksplozije, sestavljene iz natančnih pravil, kot pri glasbi. Slika Kandinskega je del zasebne zbirke in bo prvič na ogled v Italiji. Med letoma 1935 in 1977 je bila nekajkrat javno razstavljena v ZDA, Franciji, Nemčiji, Avstriji in na Švedskem.