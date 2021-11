Anamarija Lampič in Šimenc danes v Ruki ne bosta tekmovala

Anamarija Lampič in Miha Šimenc danes na temi za svetovni pokal v smučarskih tekih v finski Ruki zaradi prevelikega mraza in posledično prevelikega zdravstvenega tveganja ne bosta tekmovala, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije (SZS).