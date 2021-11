Vreme: Zjutraj in dopoldne oblačno s padavinami

Zjutraj in dopoldne bo oblačno s padavinami. Na severozahodu države bo snežilo, sicer bo meja sneženja večinoma med 500 in 800 metri nad morjem. Popoldne bodo padavine prehodno oslabele, možna bo kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.