Cene Prevc (136,9 točke) je po polovici tekme na 16. mestu, Peter Prevc (127,7) je na svoji prvi tekmi v olimpijski sezoni, uvod v Rusiji je ob rojstvu drugega sina izpustil, po prvi seriji 28., nove točke pa si je priskakal tudi Lovro Kos (126,3 točke) s 30. mestom po prvem skoku.

V petkovih kvalifikacijah je od Slovencev izpadel Tilen Bartol, brez nastopa na tekmi pa je presenetljivo ostal tudi lanski skupni zmagovalec sezone in zmagovalec prejšnje tekme v Rusiji, Norvežan Halvor Egner Granerud.

»Danes sem bila bolj mirna in sproščena kot včeraj. Bolje sem se vozila v zaletni smučini, z večjo hitrostjo, in uspelo mi je pokazati dobra skoka. Zelo sem vesela prve zmage. Na vsaki tekmi se skušam osredotočiti na sebe in uživati v skokih,« je v prvi televizijski izjavi po 13. stopničkah v karieri dejala Klinčeva, ki je z današnjo zmago oblekla tudi rumeno majico vodilne v pokalu.

Križnarjeva nazadovala za dve mesti

Nika Križnar (202,7), peta po prvi seriji, je nazadovala na sedmo mesto, Jerneja Brecl (180,8); po prvi seriji sedma, je v prav tako težkih razmerah padla na 17. mesto, Špela Rogelj (170,1 točke) pa je bila 24.

Debitantka v svetovnem pokalu Nika Prevc, ki je na uvodni tekmi sezone v petek osvojila prve točke svetovnega pokala s 23. mestom, je danes ostala brez finala kot 38.

Slovenke so z uspešnimi nastopi na uvodnem koncu tedna prevzele tudi vodstvo v pokalu narodov. Slovenija ima na vrhu 413 točk, druga je Avstrija (405), tretja pa Nemčija (236). Zmaga v pokalu narodov je ob olimpijski kolajni glavni cilj sezone selektorja Zorana Zupančiča.

»Res smo lahko zadovoljni, še bolj kot po prvi tekmi sezone. Vedeli smo, da imamo rezerve, čeprav je tudi danes polovica deklet zadovoljnih, polovica pa ne. Treba je bilo imeti tudi kar nekaj sreče, kar nekaj skakalk je bilo žrtev vetrovnih razmer tudi med najboljšimi tekmovalkami,« je uvodoma nastope svojih varovank ocenil Zupančič.

»A iz Nižnjega Tagila se vračamo z rumeno majico in vodstvom v pokalu narodov. Dobili smo informacijo, kje smo, kako smo delali čez poletje, in upam, da bomo preko zime lahko ohranili tako visoko raven skokov. Za tiste, ki se jim tu ni izšlo, pa upam, da to popravijo na naslednjih tekmah. Čestitke Niki Prevc, ki je osvojila prve točke na premierni tekmi v svetovnem pokalu in seveda za vse dosežene stopničke. Upam, da nam to tako dobro šlo tudi naprej,« si želi selektor reprezentance.

Skakalke bodo iz Rusije odpotovale v norveški Lillehammer, kjer jih prihodnji konec tedna čaka tudi prva tekma na veliki skakalnici.