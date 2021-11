Lagreid, na svetovnem prvenstvu februarja na Pokljuki nosilec štirih zlatih kolajn, je z zmago ponovil lanski uvod v sezono, ko je dobil 20-kilometrsko premiero v Kontiolahtiju na Finskem.

Slovenski izkupiček je bil skromen. Jakov Fak je bil z dvema minutama pribitka 29., zaostal pa je kar 3:45 minute. Dvakrat je zgrešil tudi Miha Dovžan, ki je za zmagovalcem zaostal 4:15 minute in bil 37. Prav Dovžan je bil med tragičnimi junaki tekme, saj je zgrešil zadnja dva od skupno 20 strelov ter zapravil priložnost za uvrstitev med deseterico in s tem najboljšo uvrstitev v karieri.

Bolj skrb zbujajoč je podatek, da so slovenski biatlonci izgubljali v primerjavi z Laegreidom, ki ne sodi med najhitrejše norveške tekmovalce, tudi v zadnjem krogu. A že nedeljski sprint bo verjetno natančneje pokazal, ali gre pri ekipi za slabšo pripravljenost, ali je šlo le za enkratno odstopanje.

Najboljši strelski izkupiček med Slovenci je imel Rok Tršan, ki je bil nenatančen enkrat, z zaostankom pet minut in pol pa je bil 58. Klemen Bauer je zgrešil štiri strele in bil 65., mladi Anton Vidmar pa je na premieri v svetovnem pokalu zgrešil trikrat in zasedel 82. mesto.

V mednarodni primerjavi prva tekma potrjuje lansko razmerje moči. Med osmerico so štirje Norvežani in dva Francoza. S strelsko ničlo je na četrtem mestu presenetil Kanadčan Scott Gow, njegov brat Christian je bil deseti. Sedmo mesto pa je osvojil Rus Edvard Latipov, ki je v končnici zgrešil prihod v cilj, zavil v naslednji krog, se nato vrnil in zapravil vsaj tri mesta.