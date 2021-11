Drugo in tretje mesto sta zasedla v preteklih letih precej uspešnejša Webrova rojaka Eric Frenzel in Vincenz Geiger. Nemcem je šlo na roko, da so sodniki diskvalificirali zmagovalca prve tekme in vladarja tekem zadnjih let, Norvežana Jarla Magnusa Riiberja, ki ni imel ustreznega dresa.

Da Nemci niso bili na prvih štirih mestih, je poskrbel Estonec Kristjan Ilves, sicer tretji po skoku, ki je na četrtem mestu za 0,3 sekunde prehitel Juliana Schmida. Drugouvrščeni s skakalnice Avstrijec Mario Seidl je po deset kilometrov dolgem teku padel na 19. mesto.

Slovenska tekmovalca Vid Vrhovnik se nista dokopala do točk, prvi je zasedel 39., drugi pa 46. mesto. Vrhovnik je bil 30. po skokih, to mesto je držal tudi po 2,5 kilometra teka, do konca pa je izgubljal mesta. Brecl je bil 46. že po skoku.

V nedeljo bo v Ruki še ena tekma.