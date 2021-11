EU krivi Lukašenka za velike množice migrantov na zunanjih mejah povezave v zadnjih mesecih, pri čemer sta med najbolj prizadetimi državami Poljska in Litva. Beloruski predsednik je namreč večkrat poudaril, da zaradi sankcij EU proti beloruskemu režimi po lanskoletnih spornih predsedniških volitvah ne bo več nikomur preprečeval prehoda beloruskega ozemlja na poti v EU.

Morawiecki je v pogovoru za nemško tiskovno agencijo dpa dejal, da pozdravlja dejstvo, da je EU vključena v iskanje diplomatske rešitve krize, vendar je bil kritičen do Merklove.

»S tem, ko je kanclerka Merkel poklicala Lukašenka, je prispevala k legitimizaciji njegovega režima, medtem ko boj za svobodno Belorusijo poteka že 15 mesecev,« je dejal Morawiecki.

»Lukašenko je prav tako zlorabil svoj pogovor z Angelo Merkel. Pretvarjal se je, da se je Merklova strinjala, da bo 2000 priseljencev prepeljala po koridorju v Nemčijo in druge evropske države. In to ni prav,« je dodal Morawiecki.

Merklova je bila deležna številnih domačih in tujih kritik na račun njenih dveh telefonskih pogovorov z Lukašenkom. Njena poteza je sicer sledila vse večjem obupu več tisoč ljudi na meji, je povedal tiskovni predstavnik nemške vlade Steffen Seibert in opozoril, da so pogovori potekali v sodelovanju z Evropsko komisijo.

Seibert je prav tako odločno zanikal petkovo ponovno izjavo Lukašenka, da se je Merklova strinjala glede sprejema beguncev.

Slovenski predsednik vlade Janez Janša je medtem danes na Twitterju opozoril, da se v beloruskih zaporih nahaja 887 političnih zapornikov. »887 ljudi, 887 družin, ki jih Lukašenkov režim brutalno zatira. Čudovita država in pogumen narod pod diktaturo,« je še zapisal Janša.