»Danes sem bila bolj mirna in sproščena kot včeraj. Bolje sem se vozila v zaletni smučini, z večjo hitrostjo, in uspelo mi je pokazati dobra skoka. Zelo sem vesela prve zmage. Na vsaki tekmi se skušam osredotočiti na sebe in uživati v skokih,« je v prvi izjavi po 12. stopničkah v karieri za televizijo Fis dejala Klinčeva, ki je z današnjo zmago oblekla tudi rumeno majico vodilne v pokalu.

Na zmagovalnem odru je ob obeh Slovenkah stala še Nemka Katharina Althaus (225,9 točke). V današnjem finalu na srednji skakalnici Štorklja pod žarometi so nastopile še tri Slovenke.

Nika Križnar (202,7), peta po prvi seriji, je nazadovala na sedmo mesto, Jerneja Brecl (180,8); po prvi seriji sedma, je v prav tako težkih razmerah padla na 17. mesto, Špela Rogelj (170,1 točke) pa je bila 24.

Debitantka v svetovnem pokalu Nika Prevc, ki je na uvodni tekmi sezone v petek osvojila prve točke svetovnega pokala s 23. mestom, je danes ostala brez finala kot 38.

Skakalke bodo iz Rusije odpotovale v norveški Lillehammer, kjer jih prihodnji konec tedna čaka tudi prva tekma na veliki skakalnici.