Finančni policisti so v petek v pisarnah v Torinu in Milanu iskali dokumente, ki se nanašajo na bilance kluba od leta 2019 naprej in za nakupe igralcev. Vodstvo Juventusa dogajanja ni želelo komentirati.

Tarča preiskave so vodstvo stare dame in menedžerji v športnem in finančnem sektorju. Preiskovalci med drugim preučujejo različne prestope nogometašev in storitve svetovalcev, ki so sodelovali pri posredovanju. Sodstvo je o preiskavah poročalo italijanskemu borznemu nadzornemu organu in pristojnim organom italijanske nogometne zveze (FIGC).

Prve korake v preiskavi »Prizma« so sicer začeli že maja letos.

Po poročanju italijanskih medijev je v preiskavi šest vodilnih italijanskega nogometnega velikana, tudi predsednik Andrea Agnelli, podpredsednik in nekdanji igralec, Čeh Pavel Nedved, ter nekdanji športni direktor Fabio Paratici, ki je sedaj v angleškem Tottenhamu.

Tiskovna agencija Ansa dodaja, da so se v preiskavi lotili tudi dokumentov, povezanih s prestopom zvezdnika Cristiana Ronalda. Portugalec je v Juve prišel poleti 2018 in se v Manchester United preselil avgusta letos.

Že prejšnji mesec pa je FIGC prav tako sprožila svojo preiskavo zaradi serije sumljivih prestopov, največ naj bi bilo pod lupo tistih, ki jih je opravil Juventus, še navaja Ansa. Preiskujejo sume, da naj bi vrednost nekaterih igralcev neupravičeno zmanjšali, da bi si tako popravili bilančno stanje na računih.