Tonin je v nagovoru kongresa, ki tokrat zaradi aktualne epidemiološke situacije poteka digitalno, spomnil, da bo prihodnje leto super volilno leto. Poudaril je, da NSi na leto 2022 pripravljena. Danes bodo tako predstavili svoje kandidatke in kandidate, ki se bodo za mesto v DZ potegovali na listi NSi. Prav tako bo kongres danes sprejemal, kot je dejal Tonin, »vladni program za naslednje mandatno obdobje«.

»Imamo sposobne ljudi in natančen program. Čas je, da slovenski javnosti sporočimo, da smo pripravljeni voditi naslednjo vlado,« je dejal in dodal: »Ko bodo volivci na prihodnjih volitvah dovolj odločno podprli NSi, se bomo izognili neučinkovitosti koalicije KUL in ostrini SDS.«

Po njegovih besedah NSi je in bo glasnik dialoga, sodelovanja in strpnosti v slovenskem političnem prostoru. NSi bo, kot je napovedal, zato v vsaki vladi vztrajala pri dialogu in spoštovanju vseh državljanov. »Verjamemo v sodelovanje. Zavedam se, da razdeljeni izgubljamo, povezani pa zmagujemo,« je dejal Tonin, sicer tudi podpredsednik aktualne vlade.

Tonin: Ekipa, ki zna in zmore

V tem mandatu se je NSi po njegovih oceni izkazala kot stranka, ki zna in zmore. Ekipa NSi je motivirana in želi ustvarjati razvito, zeleno in sproščeno Slovenijo. Ob tem je izpostavil tudi nekatere dosežke ministrov iz vrst NSi.

Poudaril je, da so v stranki vse od vstopa v vlado trdo delali. »Kljub epidemiji in težkim razmeram nam je skupaj s kolegi v vladi uspelo gospodarske kazalce obrniti navzgor in preprečiti katastrofo. Slovenija je ta teden dosegla rekordno visoko zaposlenost, kar na drugi strani pomeni eno izmed najmanjših brezposelnosti na svetu,« je izpostavil.

Ocenil je tudi, da so z odliko opravili slovensko predsedovanje Svetu EU, ki je trenutno v sklepnem delu.

Zavrnil je tudi najpogostejše očitke, ki letijo na NSi: »Vprašanje STA in delegiranih tožilcev je rešeno. Očitki o političnem kadrovanju pa popolnoma neutemeljeni in zlonamerni«. Kot je dejal, so v NSi neomajni podporniki načel korporativnega upravljanja, pri kadrovanjih v državna podjetja pa po njihovem štejeta kompetentnost in sposobnost.

»Številni rezultati na ministrstvih in dobri ekonomski kazalci so najboljši odgovor na vprašanje, zakaj vztrajamo v tej vladi. Vztrajamo zato, ker lahko delamo in premikamo meje,« je dejal in dodal, da delajo v dobro Slovenije in da bodo to počeli tudi v prihodnje.